Rifinanziato il progetto “Paleontologi per un giorno” che permette ai bambini e ai ragazzi di visitare quasi gratuitamente, con la scuola, i siti fossiliferi degli scavi e i musei di Besano e di Clivio. Perché i conti della visita guidata, dell’attività didattica e persino del trasporto li paga la Comunità Montana. A carico delle scuole rimane una cifra simbolica, pari a 3 euro ad alunno, per il costo di biglietto e i materiali di consumo.

Una ventina i percorsi didattici a disposizione a seconda dell’età del visitatore (dai 4 anni in su) e dell’interesse specifico, spaziando tra laboratori, escursioni e lezioni mirate. Lo scopo è quello di promozione e valorizzazione dei siti Unesco del Monte San Giorgio, attraverso l’incentivo del turismo scolastico, coinvolgendo le giovani generazioni attraverso gli istituti scolastici che frequentano.

A rendere possibile l’iniziativa sono l’impegno e il contributo del Ministero dei Beni ed attività culturali e del turismo e della Comunità Montana del Piambello

Gli Istituti possono manifestare il proprio interesse a partecipare tramite pre-iscrizione entro la data del 25 ottobre, scrivendo a museo@comune.besano.va.it.

Date, orari e ogni criterio di dettaglio saranno comunicati in seguito, in base alle effettive disponibilità di apertura dei musei e delle guide ed al numero di richieste sopraggiunto. In caso di richieste eccedenti le disponibilità, le domande saranno evase in ordine progressivo di ricevimento. Per chiarimenti è possibile consultare il sito contattare il numero telefonico 333.7849836.