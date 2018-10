Parlano le “aquile di diamante” varesine: 50 anni al servizio del negozio

Sono la memoria storica della città di Varese, e dei volti noti per generazioni di varesini.

Domenica 14 hanno ricevuto l’Aquila di Diamante, un premio per la loro lunga vita da commercianti che ricorda i loro 50 anni di lavoro in luoghi e locali che sono famosissimi non solo per i cittadini di Varese ma anche per quelli di tutta la provincia.

E ora si raccontano nel video: sono Luciana Cantù, del panificio Cantù di corso Matteotti, Giovanna Ghezzi della Pasticceria Ghezzi sempre in corso Matteotti, Eugenio dall’Ova, del negozio di frutta e verdura di via Morosini, Lorenzo Ambrosetti (e la moglie) della Valigeria Ambrosetti di via Mazzini.

Per ognuno, una sola domanda “Cosa rappresenta il tuo negozio per te?”: le risposte rappresentano un pezzo di storia della città