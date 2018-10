Una “piccola” ospita il Varese. Ma è meglio non fidarsi

Non fidarsi è meglio, soprattutto quando si gioca in trasferta, su un campo misconosciuto e con una squadra bisognosa di punti. Però il Varese che domenica 21 (ore 15,30) giocherà a Ferrera Erbognone, centro di 1.200 anime nel Pavese, ha l’occasione di consolidare la sua classifica e di proseguire la sua rincorsa ai piani alti.

Non fidarsi è meglio, anche perché la squadra di Domenicali non ha risolto una serie di problemi legati agli infortuni che mettono un po’ a rischio soprattutto la difesa. I giovani biancorossi della retroguardia – M’Zoughi e Travaglini al centro ma pure Bianchi e Lonardi in fascia – sono dunque chiamati a replicare l’ottima prestazione vista a Masnago con il (più quotato) Fenegrò.

Come però vuole il calcio moderno, la solidità del reparto arretrato dipenderà anche dal “filtro” delle altre linee: per tenere il Ferrera lontano dall’area, insomma, Domenicali chiederà uno sforzo collettivo sia ai mediani sia alle mezzepunte. I neopromossi pavesi potrebbero “aiutare” visto che in sei partite sono andati a segno appena due volte (una con l’ex legnanese Anelli), ma anche qui vige la massima segnata all’inizio: “non fidarsi è meglio”. Perché a guardare i numeri il Varese fuori casa ha vinto a fatica a Besozzo e perso nei due appuntamenti successivi.

A disposizione di Domenicali ci sarà anche un altro argentino oltre a Etchegoyen e Vegnaduzzo: si tratta di Ignacio Improvola, classe 1996, da tempo aggregato alla squadra. La documentazione è stata completata e il giovane gaucho è stato subito tesserato anche se difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto. In avanti ci sarà un ballottaggio non semplice tra le diverse frecce all’arco di Domenicali sulla trequarti mentre Vegnaduzzo dovrebbe essere nuovamente l’unica punta avanzata.

ALTRE DI ECCELLENZA

Scontro al vertice (e derby) allo stadio “Mari” dove il Legnano secondo in classifica ospita la capolista Castellanzese. Match atteso e di alto profilo in cui i neroverdi cercano la prima vera fuga mentre i lilla cullano il sogno del sorpasso in vetta. Alle spalle vogliono salire ancora sia il Verbano sia il Busto 81: i rossoneri partono favoriti a Cassano Magnago ma l’Union Villa vuole scuotersi dopo una serie di KO consecutivi e sono quindi un cliente pericoloso. Anche i bustocchi in trasferta sul campo dell’Alcione. Turno interessante per la Sestese che misura le proprie ambizioni a Lazzate contro l’Ardor. La Varesina infine cerca punti-risalita: a Venegono arriva il Città di Vigevano che finora ha racimolato un solo punto. Buona occasione per i ragazzi di Spilli, che dovranno evitare distrazioni e badare al sodo.

DIRETTAVN

La giornata di Eccellenza sarà raccontata nel liveblog domenicale di VareseNews, aperto fin da venerdì sera con notizie, curiosità e sondaggio-pronostico pre-partita. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #ferreravarese su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.