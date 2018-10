Il Pimpa apre la quarta edizione della “Festa dei popoli”

Domenica 14 ottobre si terrà la quarta edizione di “Sesto delle Genti”, una giornata di festa per favorire incontri, scambio di conoscenze e riflessioni comuni sulla Convivenza e sulla Pace.

Due parole dense di senso, due obiettivi non facili, ma traducibili in piccoli passi concreti, momenti costruttivi, piccoli riti collettivi, in controcorrente rispetto alle chiusure, alle paure reciproche, i pregiudizi escludenti.

Ecco il programma: dalle 10.15 incontro con Marco Rodari, “il Pimpa”, che porta la sua esperienza di clown nei luoghi di guerra per far sorridere bambini e bambine, come è loro diritto: in un primo tempo farà animazione con i bambini/e ragazzi/e presenti, poi racconterà a noi adulti le sue esperienze di quest’estate a Gaza e in Siria, mentre giovani animatrici faranno giocare i più piccoli.

Alle ore 12 vi sarà anche quest’anno lo spazio di preghiera comunitaria e riflessione a più voci, sul tema della giustizia sociale, elemento indispensabile per costruire una convivenza nella pace. Seguirà poi il momento conviviale del pranzo, “Aggiungi un posto a tavola”, con questa organizzazione di condivisione: ai tavoli collettivi ci saranno polenta, riso, cuscus già pronti come base, a cui vi chiediamo di aggiungere pietanze della vostra tradizione, da far assaggiare e conoscere, anche con ricetta. Il cibo è un grande mediatore culturale.

Dopo pranzo, all’incirca dalle ore 14.30, potremo ritagliare uno spazio d’incontro con volontari/e e studenti delle scuole di italiano per stranieri del territorio, per conoscersi, scambiare esperienze e sentirsi in rete. Le scuole di italiano sono uno strumento concreto di inserimento culturale e sociale.

A seguire, tra le h 15 e le h 16, presenteremo i disegni realizzati sul tema “la pace per me” durante i centri estivi al campus del Circolo Sestese e all’Oratorio; a tutti i partecipanti sarà consegnato un piccolo segno di riconoscenza.

Dalle 16 fino alla conclusione della festa (ore 18) saranno la musica e le danze a creare uno spazio di incontro e partecipazione: le donne del gruppo “Le perle del Sahara” proporranno la danza del ventre e il maestro Contardo guiderà balli popolari in cerchio dal mondo.

Vi aspettiamo in tanti, cittadini e cittadine di Sesto e dintorni, con amici e amiche immigrati, stranieri residenti e di passaggio, perché da vicino nessuno è lontano/diverso/disumano.

E secondo noi oggi c’è un gran bisogno di non perdere di vista la comune umanità. Sesto delle Genti è organizzata dall’Ass. per la pace e la convivenza insieme all’Ass. Cittadini del mondo: ringraziamo tutte le persone che partecipando renderanno possibile un’occasione di incontro positivo.