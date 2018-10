Più trasparenza sui dati della sanità: il Consiglio approva la mozione

È stata presentata in Consiglio regionale una mozione a prima firma Michele Usuelli (+Europa con Emma Bonino) per impegnare la giunta a pubblicare e rendere noti i dati del Sistema di valutazione Bersaglio: metodo di valutazione quantitativa messo a punto dal Laboratorio di Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Grazie all’analisi di 300 indicatori, il Sistema Bersaglio, costituisce uno strumento affidabile, indipendente e facilmente comprensibile per i decisori pubblici, per gli attori del sistema ad ogni livello e per tutti i cittadini; fornisce dati di dettaglio sul sistema sanitario regionale nel suo complesso, di ogni ats, asst, ospedale e irccs.

«Regione Lombardia, come altre 11 regioni, aderisce su base volontaria a questo sistema di valutazione dal 2015, ma sul proprio sito internet non c’è traccia dei risultati che sono disponibili solo sulle piattaforme della Scuola Superiore S. Anna di Pisa» commenta il consigliere Usuelli.

Il sistema sanitario lombardo risulta essere insufficiente o negativo per 11 indicatori su 25 (44%) e oltre la metà delle aziende sanitarie e ospedaliere presentano una percentuale di indicatori insufficienti che supera il 50% (ad esempio nel governo della spesa farmaceutica la Lombardia spende 229 euro l’anno per ciascun cittadino, la provincia di Trento solo 158).

È molto grave che questi dati non siano fruibili per i cittadini utenti del servizio sanitario, per gli eletti che devono controllare le politiche di governo della sanità e per gli addetti ai lavori che, avendo a disposizione numeri inconfutabili, potrebbero identificare in maniera oggettiva urgenze di intervento e priorità di governo, come si fa in ogni ciclo di progetto».

Nel corso della discussione, nonostante la richiesta di voto contrario presentata dall’Assessore Gallera, tutti i gruppi consiliari, compresi quelli di maggioranza, hanno votato per il rinvio della mozione in commissione sanità.

Il consigliere Usuelli ha così commentato: «Senza trasparenza la sbandierata eccellenza lombarda è solo una affermazione autoreferenziale. Se la Giunta non vuole rendere pubblici questi dati disponibili, il gruppo consiliare +Europa con Emma Bonino cerca un giornale disposto a pubblicarli sul proprio sito, in accordo con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa».