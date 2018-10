“Pranzo Campioni Gran Fondo”, parata di stelle a Ville Ponti

Parata di campioni a Ville Ponti grazie all’organizzazione di Alfredo Ambrosetti, padre del “Forum di Cernobbio” e titolare a Milano di uno studio di consulenza internazionale arcinoto in tutto il mondo.

Galleria fotografica Il “Pranzo Campioni Gran Fondo” 4 di 12

Il “Pranzo Campioni Gran Fondo”, nella splendida cornice di Ville Ponti, ha visto invitati di altissimo livello, sportivi e non in occasione degli eventi sportivi targati Tre Valli e “Società Ciclistica Binda” in programma sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 ottobre.

Presenti infatti le famiglie dei campionissimi di ciclismo del passato Girardengo, Binda, Guerra, Bartali, Coppi, Magni, i campioni di ciclismo Vittorio Adorni, Felice Gimondi e Ivan Basso, gli atleti Franco Arese, Livio Berruti e Filippo Tortu, i cestisti Toto Bulgheroni, Aldo Ossola, Dino Meneghin e Bob Morse, il canottiere Pierpaolo Frattini, la nuotatrice Simona Quadarella e lo Special Olympics Stefano Codega. Assente, seppur annunciato, Beppe Marotta, da poco ex amministratore delegato della Juventus.

Presenti tra gli altri il presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi con il segretario generale Mauro Temperelli, l’assessore allo Sport di Varese Dino De Simone, il numero uno della Binda Renzo Oldani. Conduttori dell’evento: Pier Bergonzi, vice direttore Gazzetta dello Sport; Alessandra De Stefano, giornalista a conduttrice televisiva RAI; Beppe Conti, giornalista televisivo RAI; Claudio Gregori, giornalista sportivo.