Prevenzione senologica alla Liuc: convegno e visite gratuite

Giovedì 18 ottobre 2018 alla LIUC – Università Cattaneo, alle ore 17.30 in aula Bussolati, si parlerà di “Prevenzione: strategia vincente per combattere i tumori”.

Un’iniziativa promossa dalla LIUC che dimostra così attenzione verso i propri studenti, collaboratori e verso la comunità.



Fare rete per la prevenzione in campo oncologico con il sostegno della LIUC –Università Cattaneo: è il core del progetto nato dalla collaborazione tra realtà fortemente radicate sul territorio come Rotary Club Castellanza e i giovani del Rotaract La Malpensa, che da sempre promuovono attività di ampia portata in ambito sociale e culturale, e Associazione Centro Ascolto Operate al Seno, presente nelle Breast Unit ospedaliere di Varese e provincia nel sostenere la ricerca sul cancro e nell’accompagnare pazienti e familiari nei percorsi di cura.

«Fare prevenzione vuol dire voler bene non solo a se stessi ma anche ai propri cari, agli amici, a chi ha bisogno di noi. Oggi la prevenzione ci consente di guardare il futuro con fiducia e consapevolezza, è la migliore alleata nella realizzazione dei nostri sogni. E questo vale soprattutto per i giovani» dichiara Eliana Minelli, Delegata del Rettore per la Disabilità e Professore Associato di Organizzazione Aziendale alla LIUC.

L’incontro in programma rappresenta il culmine di un dialogo tra Istituzioni, specialisti dell’ambito oncologico, tecnici, volontari e collettività in tema di prevenzione ed educazione alla salute. Davvero interessante la tavola rotonda, moderata da Alessandra Massironi, esperta di welfare sociosanitario per la Commissione Scientifica CAOS Onlus, che riguarderà il tema della prevenzione nella lotta contro i tumori e che lascerà spazio alle domande del pubblico.

Infine, la presentazione del progetto Open day senologico che la LIUC dedica alle

proprie studentesse e che prevede una mattinata di visite al seno gratuite, sabato 20 ottobre, presso la stessa Università.

Prevenzione e diagnosi precoce sono fattori determinanti nella lotta al cancro,soprattutto in ambito senologico. Le statistiche registrano, infatti, il 93% delle guarigioni, con una significativa riduzione delle recidive, su circa 53.000 nuovi casi all’anno in Italia, di cui 1.000 in provincia di Varese.

In un sistema impegnato a dare risposte adeguate a bisogni crescenti e complessi, è fondamentale investire sulla prevenzione in una logica di welfare community. La stessa legge regionale lombarda indica un modello di welfare integrato in cui diversi ambiti ed enti favoriscano politiche di educazione alla prevenzione di ampio respiro sul territorio.

Aver cura di sé significa aver cura della collettività. Questo il messaggio che si desidera trasmettere attraverso il progetto, nell’intento di rendere più consapevoli tutti, in particolar modo i giovani.

PROGRAMMA

17.30 – Registrazione dei partecipanti

17.45 – Saluti istituzionali

Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo

Mauro Barbera, Presidente Rotary “Castellanza”

Fabiola Mazzotta, Presidente Rotaract La Malpensa

Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia

18.00 – Tavola Rotonda

Modera: Alessandra Massironi, Rotary “Castellanza” e rappresentante del Comitato

Scientifico CAOS Onlus

La prevenzione vuol dire voler bene a se stessi e agli altri!

Eliana Minelli, Delegato del Rettore per la Disabilità e Professore Associato di

Organizzazione Aziendale LIUC – Università Cattaneo

L’impatto della malattia oncologica e la sua prevenzione

Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management nella sanità e nel

sociale LIUC Business School

Il tumore del seno: guarire si può

Francesca Rovera, Responsabile SSD Breast Unit ASST Sette Laghi

Prevenzione primaria e secondaria dei tumori

Linda Bascialla, Oncologo medico ASST Sette Laghi

19.00 – Conclusioni

Adele Patrini, Presidente Associazione CAOS Onlus

19.15 – Domande dal pubblico

Presentazione Open Day Senologico promosso da Rotary Castellanza, Rotaract La Malpensa, CAOS Onlus in collaborazione con LIUC – Università Cattaneo

Chiusura lavori

Alessandra Massironi, Eliana Minelli