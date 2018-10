Promozione, la Vergiatese vince ancora

Sesta domenica di campionato messa in archivio. In Promozione il colore dominante continua ad essere il granata della Vergiatese, mentre in Prima Categoria al comando c’è la coppia formata da Cas Sacconago e Gorla Maggiore.

PROMOZIONE

Basta un gol alla Vergiatese per superare l’ostacolo Fagnano e rimanere in testa al girone con 16 punti. A una lunghezza il Muggiò che passa 1-0 sul campo della Base 96; quota 13 per Guanzatese, 1-0 a Solaro, e Besnatese, 1-0 al Morazzone, mentre a 12 c’è la Rhodense che con lo stesso risultato espugna Ponte Tresa sconfiggendo l’Olimpia. Il Gavirate liquida 1-0 la Lentatese e la lunga serie di 1-0 viene rotta dall’Uboldese che batte 2-1 il Cob 91, e dal Meda, che vince 3-0 in casa dell’Fbc Saronno.

CLASSIFICA: Vergiatese 16; Muggio 15; Guanzatese, Besnatese 13; Rhodense 12; Cob 91 10; Base 96, Gavirate, Morazzone 9; Olimpia 8; Meda 7: Fbc Saronno, Lentatese, Uboldese 6; Fagnano 1; Universal Solaro 0.

PRIMA CATEGORIA

Il Gorla Maggiore vince 2-1 a Tradate e aggancia al primo posto il Cas Sacconago, fermato sul 2-2 dalla Vanzaghellese. In tre seguono a 11 punti: il Cantello Belfortese che perde 1-0 a Luino, la Valceresio che batte 2-1 la Folgore Legnano, e la Vanzaghellese già citata. A 10 punti rimangono l’Aurora Cantalupo, sconfitta 3-2 in casa dall’Ispra, e la Solbiatese Insubria, colpita 2-0 dall’Arsaghese. Vittorie interne per il Tre Valli, 2-1 sull’Antoniana, e per il San Marco, 6-1 sul Brebbia.