Una puntata tutta varesotta a “Cortesie per gli Ospiti”

Il post di Valentina Maran, pubblicitaria, scrittrice e blogger “hot” di Mornago è eloquente:

Ho sbagliato: ho messo il tovagliolo a destra e la lama del coltello interna. E non ho idea se il cucchiaino fosse da the o da dessert. Vabbè. Ho già l’ansia a mille per il cazziatone che mi avrà fatto Csaba a “Cortesie Per Gli Ospiti”. Martedì 23 alle 20.10 su RealTime vediamo se io e Veruska Luksetic ce la siamo sfangata oppure no!

Significa che per questa settimana la puntata dello show che vede due famiglie impegnate a guadagnarsi il titolo del “miglior padrone di casa” vedrà più di un motivo per “tifare varesino”: non solo per uno dei giudici della nuova edizione, Roberto Valbuzzi.

Nella puntata di martedì 23 ottobre ci sarà anche una partecipante super frizzante come Valentina: per sapere come se l’è cavata, basta sintonizzarsi su RealTime martedì alle 20.10.

la tavola apparecchiata come la vedremo in tv