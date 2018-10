Tutte le novità della nuova edizione del Dia Sotto Le Stelle

Venerdì 12 e sabato 13 ottobre si rinnova l’appuntamento con Dia Sotto Le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali, che torna a Malpensa Fiere con la 27esima edizione della kermesse. Le aree artistiche si fondono con quelle tecniche, per permettere ai visitatori non solo di ammirare e godere della bellezza delle opere fotografiche di artisti professionisti e trarne forse ispirazione, ma anche di arrichire la propria conoscenza e bagaglio tecnico, per migliorarsi e trarre maggiore soddisfazione dalla propria passione: la fotografia.

NOVITA’ TECNICHE

Tutte le principali case fotografiche hanno presentato al Photokina 2018, la fiera internazionale di fotografia appena conclusa a Colonia, i nuovi modelli di fotocamere, ottiche e persino sistemi di ripresa, che sarà possibile provare e testare dal vivo a Dia Sotto le Stelle nell’area tecnica del Touch&Try gratuito, previa registrazione tramite il sito del Festival http://www.diasottolestelle.it/attivita.html. Appassionati, amatori ed anche professionisti avranno così modo di poter scoprire le novità che il mercato fotografico propone in questo momento, partecipando anche alle presentazioni tecniche che gli Ambassador delle diverse case produttrici andranno a tenere durante il pomeriggio di sabato 13 ottobre.

UTILITY E ASSISTENZA TECNICA

Le aree Touch&Try saranno affiancate, come di consueto, dall’assistenza tecnica Canon, operata da Camera Service Milano, che offre la pulizia gratuita del sensore della propria reflex (registrazione obbligatoria http://www.diasottolestelle.it/service_canon.html), e dall’assistenza tecnica Sony Italia, per la prima volta a Dia Sotto le Stelle, che sempre gratuitamente offrirà la pulizia dei sensori per apparecchi reflex e mirrorless Sony (registrazione obbligatoria http://www.diasottolestelle.it/service_sony.html).

FORMAZIONE

Anche quest’anno sono in programma attività di training e di workshop gratuite, organizzate da Aproma Store in collaborazione con Total-Photoshop, dove i partecipanti potranno seguire quattro seminari di 50 minuti cad. e le tematiche spaziano dalla post produzione video, all’utilizzo di illuminatori led, flash e la gestione del mondo Imaging. Anche per i workshop tecnici l’accesso è su registrazione http://www.diasottolestelle.it/attivita.html

CULTURA E MOSTRE

A conclusione delle due serate si confermano le proiezioni su megaschermo in multivisione con autori internazionali, affiancate come di consueto dalle mostre, gli incontri con gli autori e con i fotoclub della provincia di Varese e dell’Alto Milanese.