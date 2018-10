Retrostazione, spunta il cespuglio dello spaccio. E i residenti lo fotografano

Il viavai sospetto c’è da tempo nel quartiere Retrostazione, a pochi passi dallo scalo ferroviario di piazza Cadorna, ma negli ultimi giorni vedere gli spacciatore frugare continuamente tra i cespugli di via Ferrari ha spinto i residenti a immortalarli nella speranza che l’attività venga contrastata in tempi rapidi.

Da tempo lo spaccio di sostanze stupefacenti, a studenti ma anche pendolari, è un’attività particolarmente intensa nella stazione centrale di Saronno. Nelle ultime settimane, anche per effetto delle segnalazioni dei cittadini, i controlli sono stati particolarmente intensi basti citare gli ultimi due quello di venerdì scorso della guardia di finanza e quello del weekend precedente della polizia locale.

Forse proprio per questo i pusher hanno intensificato l’attività nel Retrostazione tra via Ferrari, via Luini e la piazza Tranquillo Zerbi. Qui però non sono passati inosservati visto che pendolari, utilizzatori del parcheggio e residenti hanno subito notato la presenza degli spacciatori e il continuo “cercare” intorno ai cespugli. La richiesta, ad Amministrazione e forze dell’ordine, è quella di intensificare i controlli.