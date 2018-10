Con i ricavi del suo libro il sindaco Aimetti finanzia una borsa di studio

I ricavi del libro sul “Il viaggio dell’inclusione” di Silvio Aimetti finanzieranno una borsa di studio triennale sul tema dell’immigrazione per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Comerio.

Il percorso di dialogo col territorio che il primo cittadino di Comerio aveva intrapreso in tutta la provincia lo scorso anno porta i suoi frutti. Come Aimetti aveva annunciato i ricavi del libro che ha scritto e presentato in numerosi incontri sul territorio della provincia di Varese finiranno in beneficenza alle scuole.

«Mi piaceva l’idea di impegnarli in un progetto significativo – spiega Aimetti – quindi, consultandomi con la professoressa Claudia Brochetta, abbiamo deciso di istituire questa borsa di studio con l’obiettivo di far lavorare i ragazzi su un progetto che analizzi il tema delle immigrazioni, le cause di questo fenomeno epocale e come comprendere gli effetti verso il nostro Continente. Contro tutta questa rabbia e le notizie false che ci sono in giro mi piace l’idea di far lavorare i giovani in modo scientifico su un fenomeno così importante».