Ricorsi respinti, la Serie C può partire

Forse ci siamo. Era nell’aria, ma il Tribunale Federale Nazionale ha preso una decisione dichiarando inammissibili i ricordi di Catania, Pro Vercelli, Novara, Siena e Ternana.

La richiesta dei 5 club era contro la decisione della Serie B di partire con 19 squadre, senza quindi ripescare società della Lega Pro.

Sembra quindi essersi chiuso uno dei momenti più bassi del calcio italiano, che ha tenuto in scacco i campionati di Serie B e Serie C fino a oggi, con lo spettro di dover tornare indietro con calendari e partite.

Le cinque resteranno in Serie C e tre di queste – Novara, Pro Vercelli e Siena – hanno già giocato nel Girone A, quello della Pro Patria. Nessuna delle tre ha peraltro vinto.

Resta ancora aperta la situazione della Virtus Entella, che dopo essere stata riammessa in Serie B dal Collegio di Garanzia del Coni, è stata messa in stand by dalla Lega, con il supporto della Figc.