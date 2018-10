Ricoverata nella barellaia del PS : “Qui sto male, si è toccato il fondo”

Sovraffollamento in pronto soccorso. Sono giorni difficili all’ospedale di Varese, dopo alcune settimane di gestione norma e e tranquilla.

Gli accessi degli ultimi giorni, a partire dallo scorso fine settimana, stanno provocando un intasamento in Ps con barelle “esaurite” e pazienti in attesa di un posto letto in reparto.

È scattato il “livello 3” del piano di gestione del sovraffollamento: stop a tutti gli interventi ad esclusione di quelli non differibili. Proprio in queste ore si stanno così recuperando alcuni posti in corsia per accogliere quanti attendono in barellaia anche dalla giornata di sabato scorso.

Una paziente si lamenta delle condizioni difficili di ricovero in PSi: « Sono in ospedale da martedì mattina alle 8 in preda a dolorosissime coliche, ho fatto l’accettazione, ho fatto gli esami alle 16 (un’ecografia); alle 16.30 i medici hanno deciso per il ricovero, ma da allora sono su una barella, senza notizie di quando sarò assegnata effettivamente assegnata a una stanza in reparto. È un bel problema perché qui sto male, scomoda e devo anche rendere conto al lavoro – spiega la nostra lettrice -. Non voglio fare casino eccessivo o accusare nessuno, ma si è toccato il fondo: c’è gente che attende un ricovero da sabato ed è su una barella di fianco a me. Io ho la schiena a pezzi, sono di fronte alla porta che si apre e chiude di continuo, non è una situazione tollerabile».

Apparentemente, non ci sono cause che stanno provocando l’ultimo intasamento del PS varesino, solo un elevato numero di accessi che richiedono il ricovero. Solo a metà settimana, quindi, l’ospedale prevede di riuscire ad allentare la pressione sul reparto. Sempre che, in giornata, non si presentino numerosi casi gravi da intasare nuovamente le corsie del pronto soccorso.