Sabato 20 ottobre, ProCrea incontra le coppie al porte aperte

Tornano i Porte Aperte di ProCrea. Sabato 20 ottobre, dalle ore 14, gli specialisti del centro di Medicina della riproduzione incontrano le coppie che sono alla ricerca di un figlio in un momento dedicato alla conoscenza per capire quali le possibili cause che sono alla base di una mancata gravidanza e quali le soluzioni che la medicina moderna può offrire.

Il personale di ProCrea si mette a disposizione per parlare di infertilità, tecniche di procreazione assistita, esami, screening genetici e terapie con l’obiettivo di fare chiarezza. Ginecologi, specialisti di laboratorio, biologi, genetisti e aiuto medico spiegheranno come poter affrontare l’infertilità e quali le strade che la scienza oggi offre per coronare il desiderio di avere un figlio.

La formula della giornata è quella di un confronto aperto: nella prima parte sono gli specialisti di ProCrea a presentare il tema dell’infertilità in ogni suo aspetto e a illustrare l’approccio multidisciplinare seguito da ProCrea. La seconda parte è invece dedicata alla visita della struttura e all’incontro personale con gli specialisti per sottoporre domande e richieste di chiarimento in forma più riservata.

Programma “Porte Aperte”

Sabato 20 ottobre 2018

ore 14.00: apertura del centro

ore 14.15: inizio dell’incontro con gli interventi: “Trattamenti e accompagnamento nell’infertilità” “Trattamenti della PMA” “Analisi genetiche in PMA” “La biologia nella Medicina della riproduzione” “L’accompagnamento durante i trattamenti”

A seguire, tempo libero per visitare il centro ProCrea e incontrare gli specialisti

La partecipazione al “Porte Aperte” è gratuita e aperta a tutti contattando la segreteria di ProCrea al numero +41.91.92455.55 oppure per chi chiama dall’Italia +39.02.600.630.41. Per confermare la propria partecipazione è possibile anche inviare una mail all’indirizzo info@procrea.ch indicando nell’oggetto “Porte Aperte 20 ottobre”.