Sanità, Monti: “Con l’Osservatorio regionale accolte le esigenze dei primari”

“Un passo in avanti per garantire agli Ospedali del nostro territorio un numero sempre maggiore di specialisti. L’efficienza sanitaria, che si traduce in un’offerta migliore per i pazienti, rimane sempre la priorità di Regione Lombardia”. Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, dopo l’approvazione in Giunta, avvenuta oggi, della delibera che prevede la costituzione dell’Osservatorio regionale per la formazione specialistica.

“Un risultato che arriva dopo un percorso, portato avanti in Commissione, durante il quale è stata data grande importanza all’ascolto del territorio – spiega Emanuele Monti – sono state infatti prese in carico le esigenze espresso dai primari degli Ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, dal personale medico e dalle associazioni e dalle scuole di specialità, che hanno sottolineato la necessità di avere a disposizione delle strutture di cura un numero sempre più alto di specialisti”.

“Abbiamo trovato le porte aperte sia da parte del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che dall’Assessorato al Welfare – prosegue Monti – con questa delibera di Giunta diamo concretamente risposta ai numerosi appelli ricevuti affinché le strutture abbiano sempre più risorse”.