Scontro tra auto e moto in via Sacco, ferita una 27enne

(immagine di repertorio)

Scontro tra un’auto e una moto questa sera in via Sacco, a Varese.

L’incidente è avvenuto attorno alle 21.30. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Sacco e via Staurenghi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Varese e un’ambulanza dell Croce Rossa di Gallarate che ha soccorso la persona ferita, una ragazza di 27 anni.