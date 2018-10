Scontro fra ottuagenari: un’auto si ribalta nel prato

(immagine di repertorio)

Uno scontro tra due auto ha visto protagonisti questa mattina due anziani automobilisti del Canton Ticino, 80 anni lei, 82 lui.

L’incidente è successo a Mendrisio, poco prima delle 10,30.

Una signora 80enne, cittadina svizzera domiciliata nella regione, stava circolando alla guida della sua auto su via Cercera in direzione di via Francesco Borromini. Nell’affrontare una curva a sinistra ha colliso contro un’auto proveniente in senso opposto, guidata da un 82enne anch’esso cittadino svizzero domiciliato nella regione.

Dopo lo scontro l’auto della donna ha iniziato a retrocedere invadendo la corsia opposta, urtando prima un marciapiede e poi una ringhiera, per cadere infine nel prato sottostante la strada, capovolta sul tetto.

Per liberare la donna dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei pompieri di Mendrisio con la pinza idraulica. Isoccorritori del Sam dopo aver prestato le prime cure all’80enne l’hanno poi trasportata per accertamenti all’ospedale. La donna non avrebbe riportato ferite nonostante il rocambolesco incidente.