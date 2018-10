Scontro fra tre auto, feriti lievi

Incidente stradale questo pomeriggio, sabato 27 ottobre a Cocquio Trevisago (foto di repertorio). Due auto si sono scontrate in via Verdi, lungo la statale 394 al chilometro 13, intorno alle 14. Secondo la polizia locale di Cocquio che ha rilevato l’incidente, una delle due auto si è scontrata con un’altra macchina che si accingeva a svoltare; una terza auto è stata colpita di rimbalzo ed è uscita di strada. Cinque le persone rimaste coinvolte e trasportate in codice verde all’ospedale di Angera.