Scontro tra un’auto e un’ambulanza all’incrocio tra via Sacco e via Staurenghi

Un’ambulanza della Croce Rossa di Varese è rimasta coinvolta nella serata di sabato 28 ottobre in un’incidente all’incrocio tra via Sacco e via Staurenghi, a Varese.

Galleria fotografica Incidente ambulanza 4 di 4

(foto di Alessandro Calcagnile)

Per cause che la Polizia locale di Varese dovrà ricostruire, l’ambulanza a sirene accese che viaggiava in direzione delle scuole e l’auto si sono scontrate all’altezza del semaforo e il mezzo di soccorso è andato a sbattere contro i paletti di protezione del marciapiedi.