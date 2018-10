Scuola digitale: certificazioni Eipass per gli alunni del comprensivo Varese 1

L’ IC Varese1 in collaborazione con Eipass promuove un incontro dedicato alle competenze digitali il 15 novembre prossimo presso l’Aula Magna della scuola Mazzini in via Como.



Tutti gli alunni di primaria e secondaria di 1 grado seguiranno corsi di formazione e saranno certificato con Eipass junior 1 per i bimbi della primaria ed con Eipass Junior 2 in 2 e 3 per i ragazzi della secondaria.

Come centro accreditato, la scuola e’ inoltre aperta a certificazioni per adulti e ragazzi dopo i 14 anni.

Il giorno 15 novembre viene proposto un corso aperto a tutti (ore 14.30 e ore 16.30)