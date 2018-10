In sella lungo il circuito Tre Valli con il “Piatti Bike Tour”

Sulle strade della Tre Valli con la Fondazione Piatti. Martedì mattina, sarà riproposto pere il quarto anno il Piatti Bike Tour – Anticipando La Tre Valli Varesine.

Fondazione Renato Piatti onlus, insieme alla Società Ciclistica Alfredo Binda invita appassionati delle due ruote a provare il circuito, vivendo un’esperienza unica perché permette di misurarsi su un percorso complessivo di 67 chilometri che toccherà quattro centri della Fondazione a Varese, Sesto Calende, Besozzo e Bobbiate per poi immettersi nello storico circuito cittadino per professionisti della 98° Tre Valli Varesine.

Il ritrovo in bicicletta è previsto martedì 9 ottobre alle 8:30 presso “La Nuova Brunella”, via F. Crispi, 4 – Varese. Si potrà versare la quota di iscrizione e per i primi 50 iscritti in omaggio il gilet antivento del Fondazione Piatti BIKE TEAM. La partenza è prevista alle ore 9:00

Ci si può iscrivere on line all’indirizzo: http://www.trevallivaresine.com/fondazione-piatti-bike-tour-2018/iscrizione#detail

Oppure sabato e domenica al Race Village della 3° Gran Fondo Tre Valli Varesine.

La S.C. Binda devolverà tutto il ricavato del 4° Fondazione Piatti Bike Tour a sostegno dei progetti dedicati ai piccoli ospiti con autismo e alle loro famiglie.