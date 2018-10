Sicurezza sulla 336 di Malpensa, interrogazione di Astuti (Pd) all’assessore regionale ai trasporti

Sui problemi di sicurezza e di traffico della superstrada 336 per Malpensa il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti chiama in causa la Giunta regionale. Il segretario provinciale del Pd di Varese ha depositato oggi un’interrogazione all’assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi con la quale chiede di realizzare, in collaborazione con i sindaci, le opere e le iniziative necessarie a decongestionare la superstrada e a renderla più sicura.

“La Regione deve dare risposte ai cittadini che utilizzano la 336 e che tutti i giorni hanno a che fare con rallentamenti, code e spesso incidenti – spiega Astuti -. I sindaci hanno lanciato un appello per adeguare tutta la viabilità dell’area di Malpensa e vanno ascoltati ora, prima che la chiusura temporanea di Linate, nel 2019, porti maggior traffico sullo scalo varesino, e molto prima che si arrivi a un aumento dei passeggeri di Malpensa a 30 milioni. Chiedo alla giunta regionale di dire che cosa ha intenzione di fare e di raccordarsi in tempi brevi con i sindaci”.