Il sindaco contro lo spray al peperoncino: “Troppe controindicazioni, meglio il taser”

«Spray al peperoncino? Avrei preferito un taser, è più massiccio e presenta meno controindicazioni per chi lo usa». È stato questo il commento ironico del sindaco di Castellanza Mirella Cerini in seguito al “dono” ricevuto dal consigliere di opposizione della Lega, Angelo Soragni, consegnato durante la seduta del consiglio comunale di lunedì.

La sindaca, che ha accettato la bomboletta offertagli da Soragni, non ha mancato di criticare ancora una volta l’iniziativa leghista di regalare buoni per l’acquisto di una bomboletta alle donne di Castellanza, per di più in un’armeria: «Li vendono anche in farmacia, perchè convenzionarsi con un’armeria? – si è chiesta e ha proseguito – lo spray al peperoncino presenta due problemi: uno è il rischio che finisca in mani sbagliate (e la cronaca ci racconta di molti casi in cui è stato usato per delinquere, ndr) come nel caso della rapina in casa a Marnate o dell’episodio accaduto in un supermercato della città con una cassiera e due clienti intossicati. L’altro rischio è la possibilità che chi lo usa per difendersi si ritrovi, magari per l’agitazione, impossibilitata a fuggire perchè magari qualche particella le finisce negli occhi».

La Cerini si chiede, infatti, con quale criterio siano stati distribuiti questi buoni: «Per un partito un’iniziativa come questa è molto rischiosa perchè ad un banchetto per strada potrebbe presentarsi chiunque, anche una donna con una tendenza a delinquere – prosegue – come la riconosci una donna che delinque? E se acquista lo spray con lo sconto della Lega per andare a rapinare vecchiette? Gli ultimi due episodi accaduti a Castellanza e Marnate sono esempi capitati proprio a pochi giorni dall’iniziativa lanciata dalla Lega. Sarà sicuramente un caso ma chi mi assicura che i due fatti non abbiano un legame con l’iniziativa leghista?».