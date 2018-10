Slitta di quindici giorni lo sciopero di Air Italy

Slitta di quindici giorni lo sciopero in Air Italy in Sardegna.

Inizialmente previsto per oggi, 1 ottobre, è stato rinviato al 15 ottobre, su tutti i turni di lavoro. Il rinvio della protesta è stato annunciato dalle segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl della Gallura.

Lo sciopero riguarda i trasferimenti di personale da Olbia a Malpensa, annunciati dalla compagnia e contrastati da sindacati e lavoratori. Nei giorni scorsi il portavoce M5S alla Camera Nardo Marino ha detto che “i trasferimenti si sono ridotti a 12″ e questo sarebbe alla base della trattative riaperte e del rinvio dello sciopero. Una parte del personale che sarà trasferito a Malpensa sarebbe composto da lavoratori che già anni fa erano stati trasferiti – per così dire – in senso opposto, da Malpensa a Olbia.

L’azienda dal canto suo starebbe trattando, anche se non sono mancati alcuni accenni polemici:

“Viene il fondato sospetto che gli attacchi della politica alla nostra azienda si possano giustificare solo guardando alla imminente campagna elettorale per le prossime elezioni regionali”, ha scritto il vice presidente esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, in un commento pubblicato sul quotidiano La Nuova Sardegna.

Nei giorni scorsi intanto è arrivato a Malpensa il nuovo Airbus 330 EI-GGN (foto: Aeroporti Lombardi). Air Italy a fine estate ha annunciato il completamento del piano industriale sulle relazioni interne, sui collegamenti internazionali ha appena avviato il volo su Bangkok mentre dovrebbe essere cancellato il collegamento con Mosca.