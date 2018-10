Soldi tolti alle manutenzioni e messi per lo sgombero del campo sinti, il Pd protesta

Il Pd segnala al Prefetto lo stanziamento di 49mila euro predisposto dalla giunta per lo sgombero del Campo Sinti di via Lazzaretto a Gallarate.

La comunicazione-esposto è stata inviata oggi al Prefetto di Varese Enrico Ricci e fa riferimento alla delibera di giunta 117: “L’intervento di attuazione coattiva delle ordinanze di rimozione e remissione in pristino stato è stato finanziato per un importo pari a 49.380,00 sul capitolo 4715, denominato “manutenzione ordinaria immobili comunali”, del corrente Piano esecutivo di gestione” spiega il Pd.

Una modifica della destinazione delle risorse economiche che viene contestata dai dem. Perché? “L’utilizzo di risorse economiche, ascrivibili ad un capitolo finalizzato a finanziare la manutenzione ordinaria degli immobili comunali, per l’esecuzione di un intervento straordinario di demolizione/rimozione (“sgombero”) si configura de fatto come una variazione di destinazione; le variazioni di bilancio sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, salvo non si verifichino condizioni di emergenza che certo non caratterizzano l’intervento finanziato”.

Insomma: se si deve spostare risorse dal capitolo manutenzione immobili allo sgombero del campo, queste sono di competenza del Consiglio, cioè dei consiglieri eletti direttamente dai cittadini, secondo il principio secondo cui la tassazione (e l’uso delle risorse) sono sono esclusivamente nelle mani delle assemblee elette. E per questo viene segnalato l’episodio al Prefetto, per consentire all’autorità di governo sul territorio “di adempiere tempestivamente al Suo dovere di vigilanza sull’applicazione corretta del Testo Unico degli Enti Locali al fine anche di evitare inutili contenziosi che vedrebbero perdente l’Amministrazione Comunale”, prosegue la comunicazione inviata dal Pd gallaratese a Villa Recalcati.