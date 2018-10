Soppresso un treno pendolari: “Tutti i giorni subiamo ritardi”

Treno soppresso questa mattina a Luino. Il convoglio previsto in partenza alle 5.34 e diretto a Milano non è partito. Dopo i pesanti ritardi che hanno coinvolto la rete ferroviaria, l’ennesimo problema è stata l’occasione per denunciare un sistema lacunoso: « Buongiorno, in merito ai disservizi segnalati ieri sulla line di Trenord Luino Milano, scrivo per segnalare la cancellazione del treno 20303 avvenuta anche questa mattina – ci scrive Edoardo pendolare di Travedona Monate – Tutti i giorni i pendolari della nostra linea sono messi in difficoltà a causa di ritardi e cancellazioni. La politica di Trenord di gestione di treni fatiscenti e senza alcuna manutenzione porta a questi risultati. In compenso gli abbonamenti dei pendolari sono oggetto di aumenti, a fronte di una implacabile diminuzione dei servizi».

La circolazione questa mattina risulta però abbastanza regolare con qualche ritardo per il treno partito da Cadorna alle 6.39 e diretto a Laveno che viaggia con 13 minuti di ritardo a causa dell’intervento delle forze dell’ordine. w sulla tratta Milano centrale Malpensa dove il treno delle 6.25 partito da Milano ha un ritardo a causa di un guasto risolto dal personale di bordo.