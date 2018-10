Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia ma l’outlook è negativo

L’agenzia Standard & Poor’s non declassa l’Italia e conferma il rating a BBB. L’agenzia di rating rivede però l’outlook al ribasso, da stabile a negativo. Ciò che non convince l’agenzia di rating è il piano economico del governo che rischia di indebolire la performance di crescita dell’Italia. Secondo il giudizio di Standard & Poor’s, il piano economico rappresenta un’inversione rispetto al precedente consolidamento di bilancio e in parte torna indietro sulla precedente riforma delle pensioni. Inoltre non si aspetta più che il debito italiano rispetto al Pil continui a calare, in quanto per l’agenzia il piano del governo si basa su stime del Pil ottimiste.

Sarebbero dunque le stime di crescita per l’Italia da rivedere all’1,1% per i prossimi due anni, contro l’1,4% previsto in precedenza. A questo si aggiunge l’aumento dei rendimenti sui titoli di Stato italiani che avrebbe effetti negativi sull’accesso delle banche ai finanziamenti sul mercato dei capitali. Infine si prevede per il prossimo anno un deficit al 2,7% del Pil contro il 2,4% calcolato dal governo.