Sui muri grigi dell’azienda spuntano uccelli colorati

«Quei muri grigi mi rattristavano e ho pensato che un po’ di colore avrebbe reso più vivace la mia azienda. Ci occupiamo di bonifiche ambientali e per noi la natura è importante per questo abbiamo scelto questo writer». E così Alessandro Vedani, ex sindaco di Buguggiate, e titolare della Vedani Srl di Besozzo ha contattato Giovanni Magnoli, in arte Refreshink.

Galleria fotografica Arte in fabbrica 4 di 7

E una torretta grigia e spoglia è diventata un “rifugio per uccelli” coloratissimi.

Ma questo è solo l’inizio.

«Abbiamo preso spunto dall’iniziativa del Comune di Varese che ha fatto un concorso per dipingere le cabine semaforiche – spiega ancora Vedani -. Ma anche in Toscana, ad esempio, hanno dipinto gli acquedotti sospesi e l’effetto è davvero meraviglioso. Insomma ci sembrava una bella idea restituire un po’ di bellezza al paese che ospita la nostra azienda».

Il primo lotto è fatto: la cabina è pronta, ma presto Refreshink dipingerà anche 500 metri del muro perimetrale della Vedani Srl. Il tema sarà sempre quello, la natura e i suoi colori.