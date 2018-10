Sul palco le compagnie del Varesotto, torna la rassegna di teatro

Puntuale anche quest’anno ritorna l’appuntamento con il teatro. L’iniziativa viene proposta dalla Proloco di Varano Borghi da quasi un ventennio e ormai è una tradizione.

Quest’anno il cartellone prevede cinque commedie recitate da compagnie amatoriali molto attive sia nel Varesotto che fuori provincia. Tutti gli spettacoli della rassegna si terranno nel teatro comunale di Varano Borghi alle 21,00.

Lo spettacolo comincerà sabato 6 ottobre con “Il povero Piero”, commedia di Achille Campanile recitata dalla Nuova compagnia anni verdi di Somma Lombardo, per la regia di Sabrina Norcini.

Il 20 ottobre il gruppo varanese Alta Tensione porterà in scena la commedia americana “Il padre della sposa” sotto la direzione di Maria Rosa Salvadego.

Sabato 3 novembre la rassegna continuerà con “Non ti pago”, commedia di Eduardo De Filippo messa in scena dal gruppo Dimensione Teatro di Masnago e diretta da Agostino Landi.

Il 17 novembre sarà il turno della Compagnia dell’arte di Milano, che presenterà “Bagagli a mano” di F. Canepari, regia di Carlo Della Santa.

La rassegna si concluderà l’1 dicembre con la compagnia i Cerchetuchit di Ternate che reciteranno in

dialetto “Natale al basilico”, una commedia di V. Di Piramo.

Per gli organizzatori questa manifestazione vuole essere un momento di svago e un’occasione per riflettere su alcuni aspetti della vita di ogni giorno in modo ironico e divertente.