Tak Tak: maglioncini ber bambini fatti a mano a Varese

“Ritrovare il sapore del pezzo unico che si è perduto nel tempo”. Questa la filosofia che ha spinto Valentina Molon a lanciare “Tak Tak”, una linea di maglieria per bambini realizzata rigorosamente a mano e con materiale biologico. Un’avventura partita questa primavera, con una proposta rivolta alla cerchia di amici, prima del debutto pubblico in programma per venerdì 19 ottobre con la presentazione della collezione inverno negli spazi di Vitamina C, in via Brambilla 15.

COMODO E UNICO

Controcorrente rispetto al modello usa-getta che ha travolto la moda con i grandi marchi internazionali, Valentina propone soluzioni attente al benessere dei bambini e dell’ambiente, puntando sull’idea che un capo di abbigliamento possa essere prezioso, perché confezionato a mano, con cura, su misura e atteso. “Preparo dei campioni dei modelli che intendo proporre, ma poi ogni capo viene fatto a mano su richiesta di chi desidera acquistarlo.

I tagli scelti per Tak Tak sono semplici, trasversali alle mode. “La vera ricchezza sta nel giocare con i colori e nel loro abbinamento particolare”. Altra caratteristica irrinunciabile è la praticità: solo maglie aperte, facili da mettere e togliere, con massimo 3 bottoni per la chiusura e un solo bottone per la linea dedicata alle bimbe.



DAL PASSATO AL FUTURO

Se la tradizione della maglieria realizzata a mano rischia di andare perduta, Valentina la rilancia con strumenti digitali (il negozio è solo online) e con un’attenzione molto attuale sull’origine delle materie prime: “Parto da materie prime biologiche e di altissima qualità – spiega – scelgo filati naturali, certificati e colorati con tinture naturali prive di cloro da cui nascono sfumature di colore particolari che difficilmente si trovano nelle grandi catene dell’abbigliamento”. Capi di abbigliamento preziosi e senza tempo, da usare, conservare e tramandare, da un figlio all’altro, da una generazione all’altra.

MAMMA SÌ, MA IMPRENDITRICE



“Quando la mia seconda figlia è nata molto prematura, per prendermene cura ho dovuto abbandonare il mio amatissimo lavoro a Milano – racconta Valentina – ma fare la mamma full time non mi si addice e così, ora che la bimba ha due anni, ho pensato di lanciarmi in un’attività in cui posso unire tante parti di me”. Tra queste l’esperienza dei 15 anni passati a lavorare nel campo della moda, gli studi d’Arte, l’attenzione al benessere dei bambini tipica dell’essere mamma a una passione nata nell’infanzia, quella del lavoro a maglia.

“Sono cresciuta a Varese con il ticchettio dei ferri della maglia che mia mamma inforcava tutte le sere e che faceva da sottofondo alle mie serate”, racconta spiegando che proprio da questo ricordo nasce il nome dl brand “Tak Tak”. Scritto così, in danese, significa “grazie grazie”. E questo è un omaggio ad un’altra passione, quella per Copenaghen e lo stile nordico.

DALLA DANIMARCA

Oltre alla maglieria fatta a mano a Varese, Tak Tak propone anche una piccola selezione di marchi emergenti danesi: “Si tratta di capi d’abbigliamento che si sposano bene con i miei maglioncini e oggettistica con cui condivido lo stile etico, oltre che estetico”, spiega Valentina.

“Mi piacerebbe, nel tempo, riuscire a dare vita a una rete di creativi mossi dai miei stessi valori, che mi permetta di offrire ottimi prodotti, senza rinunciare alla particolarità e alla comodità dei bambini sempre impegnatissimi a giocare”. E già si manifesta attorno a Tak Tak l’interesse di qualche mamma varesina pronta a condividere e a portare avanti l’iniziativa con Valentina.