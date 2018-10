Tanti abiti e mobili usati, lo Stendipanni svuota tutto

Lo Stendipanni, il mercatino della solidarietà delle Mamme in Cerchio, apre le porte e svuota tutto. Sabato 27 ottobre dalle ore 15 alle 19 sarà possibile acquistare a prezzi “simbolici” abbigliamento invernale per bimbi e adulti, scarpe, accessori per l’infanzia, giochi, libri, casalinghi, mobili di vario genere, tutto di seconda mano.

COME FUNZIONA

Il mercatino della solidarietà è uno spazio ricavato nei locali dell’oratorio, in via Acquadro 30, sotto il cinema Castellani, in cui l’associazione Mamme in Cerchio, che offre supporto e sostegno ai genitori e ai loro piccoli, mette a disposizione di chiunque materiale di ogni genere in cambio di un’offerta.

Tutto viene accuratamente selezionato e esposto ordinatamente dai volontari e chiunque può scegliere quel che vuole e pagare secondo le proprie disponibilità.

Lo Stendipanni raccoglie anche oggetti, accessori, vestiario, giochi, libri usati in buono stato che si possono portare durante gli orari di apertura: ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 11:30

Per qualsiasi informazione potete scrivere all’indirizzo e-mail mercatino@mammeincerchio.org, oppure telefonarci al numero 348 6646880

Nella Vetrina delle Occasioni de Lo Stendipanni si possono trovare anche mobili usati.

Va ricordato che il mercatino della solidarietà non è un mercatino tra privati: si tratta di un’occasione per aiutare famiglie in difficoltà.