Fa tappa a Varese il bus della prevenzione di Salute Donna onlus

Presentato in Consiglio regionale “Ottobre in salute… Donna 2018”, iniziativa promossa dall’Associazione ‘Salute Donna Onlus’.

Il Presidente Fermi ha ricordato come in Consiglio regionale all’inizio di questa legislatura sia stato reinsediato l’intergruppo per la tutela dei pazienti malati di tumore, costituito da 21 Consiglieri di tutte le forze politiche e coordinato da Alessandro Corbetta, costituito in collaborazione proprio con “Salute Donna Onlus”. L’intergruppo, il primo costituito a livello nazionale, già nella scorsa legislatura aveva lavorato su temi importanti quali l’esenzione dal ticket per i pazienti con mutazione BRCA e l’adozione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il tumore al seno metastatico.

L’iniziativa presentata oggi a Palazzo Pirelli intende ricordare alle donne che la prevenzione è un’arma fondamentale nella lotta al tumore alla mammella. Per questo, gli specialisti dell’Istituto dei Tumori di Milano e degli ospedali del territorio offriranno visite senologiche gratuite.

Dal 5 al 28 ottobre il camper di “Salute Donna Onlus” farà tappa in diverse città lombarde, e quest’anno per la prima volta sarà a anche a Varese su sollecitazione della Vice Presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza. “E’ per me motivo di grande soddisfazione che ora anche Varese entra a far parte del circuito di Salute Donna –ha sottolineato la Vice Presidente Brianza-, con il camper dell’equipe medica che sarà presente in piazza Monte Grappa domenica 21 ottobre dalle ore 9 alle ore 17. Investire sulla prevenzione è fondamentale perché innesta un meccanismo virtuoso a beneficio di tutti, dal paziente all’intero sistema sociosanitario. In questo contesto il ruolo di associazioni come Salute Donna è di grande importanza –ha concluso la Brianza- perché riescono ad assicurare anche quell’assistenza psicologica e quella vicinanza morale di cui il paziente oncologico ha profondamente bisogno, integrando così il ruolo e il lavoro dei medici”.

Le donne potranno gratuitamente sottoporsi alla visita senologica e in caso di necessità verranno indirizzate dallo specialista. In alcune piazze inoltre sarà possibile sottoporsi gratuitamente anche agli esami spirometrici, fondamentali per la dissuasione dal vizio della sigaretta: il fumo, principale causa del tumore al polmone, è in forte aumento tra le donne di ogni età.