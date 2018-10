Tarantino (Lega): “Complimenti ai poliziotti di Busto e ora via a 10 mila assunzioni”

Il deputato leghista di Samarate Leonardo Tarantino esprime la sua soddisfazione per l’efficacia dell’intervento della Polizia nelle zone sensibili delle nostre città: “L’insicurezza nella zone sensibili di una città, come le aree delle stazioni, è una delle emergenze che il nuovo Governo sta affrontando. E un fondamentale passo in avanti verrà fatto con le 10mila nuove assunzioni previste per le Forze dell’Ordine con il Def, un provvedimento che sarà inserito nella Legge di Bilancio 2019”.

Il deputato della Lega eletto nel collegio di Busto Arsizio poi si sofferma sui due fatti di violenza avvenuti alle stazioni di Busto nei giorni scorsi: “In due giorni sono avvenuti due fatti spiacevoli alle stazioni di Busto Arsizio – spiega. Tarantino – una rissa violenta alla stazione delle Ferrovie dello Stato e un’aggressione e un furto alla stazione delle Nord. Il lato positivo è che in entrambi i casi la Polizia di Stato, con interventi tempestivi, ha individuato e arrestato i colpevoli”.

“Mi complimento con le forze di Polizia per questi due interventi significativi – continua Tarantino – due esempi che colgo per evidenziare che qualcosa sta finalmente cambiando: i messaggi di fermezza e di rigore del Ministero dell’Interno stanno raccogliendo buoni frutti. Una nuova linea che fornisce maggiori motivazioni al personale delle Forze dell’Ordine. Le azioni di successo della Polizia di Stato a Busto Arsizio sono un messaggio importante per i nostri cittadini che possono contare sulla concretezza dell’operato delle Forze dell’Ordine, che avranno sempre dal nostro Governo il massimo del sostegno”.