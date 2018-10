Tarantino sulla lite al Cup di Busto Arsizio: “Inaccettabile. Lo straniero torni a casa sua”

La lite tra un cittadino italiano (ma di origini egiziane) e alcune persone che erano in coda con lui al cup dell’ospedale di Busto Arsizio, avvenuta venerdì mattina, ha fatto scomodare il deputato Leonardo Tarantino, già sindaco di Samarate, che denuncia la vicenda ritenendo “inaccettabile” che un cittadino straniero perda le staffe per il pagamento di una prestazione sanitaria. Di seguito le sue dichiarazioni.

“L’episodio avvenuto oggi al centro prelievi dell’ospedale di Busto Arsizio è l’ennesimo fatto inaccettabile dovuto alle intemperanze di cittadini di origine straniera. Se il protagonista di quanto accaduto non si trova bene in Lombardia, può tranquillamente tornarsene in Egitto”.

Così l’On. Leonardo Tarantino, deputato della Lega, eletto nel collegio di Busto Arsizio, che interviene sul fatto che ha visto un egiziano naturalizzato italiano dare in escandescenze nella struttura ospedaliera “arrivando ad insultare il nostro Paese”.

“Questo cittadino dovrebbe essere grato all’Italia e dovrebbe ricordarsi che se, esistono strutture ospedaliere come quella di Busto Arsizio, non è certo per le poche tasse che ha finora pagato nel nostro Paese – dice Tarantino – deve ricordarsi che questo benessere è stato creato proprio dalle persone che erano in coda davanti a lui” .

Il tema delle intemperanze di cittadini stranieri purtroppo fa parte dell’attuale agenda politica: “non scordiamoci che solo qualche giorno fa nel carcere di Busto Arsizio è stato necessario sedare una rivolta sempre causata da stranieri – continua Tarantino -. Rispetto ai presidi sanitari negli ultimi mesi ci sono stati casi preoccupanti anche in diverse altre parti d’Italia”.

“Per questo l’azione di governo ha puntato i riflettori anche su questi fenomeni da prevenire e stroncare sul nascere” conclude Tarantino.