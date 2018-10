Il Teatro del Popolo riparte con una nuova gestione e quattro rassegne “a tema”

La presentazione non c’è ancora stata, ma intanto la proposta è pronta: il Teatro del Popolo di Gallarate apre con una nuova gestione, quella di Melarido. E con un cartellone articolato su quattro rassegne (per diciotto eventi).

Già a metà estate l’assessore Isabella Peroni aveva annunciato il cambio di gestione, con Melarido – già gestore del Condominio da alcuni anni – che subentra anche in via Palestro, dopo l’esperienza con Doc Servizi. E in qualche modo il modello – incentrato su rassegne di pochi spettacoli – è lo stesso impostato negli anni scorsi.

Nel frattempo si è venuto a sapere qual è l’architettura generale della proposta: quattro rassegne, ognuna con 4 o 5 spettacoli, rivolti a un pubblico diverso. La prima a debuttare già a fine novembre (domenica 11) sarà la rassegna per bambini, con cinque appuntamenti domenicali fino a marzo. Sempre a novembre (il 22) sarà la volta dell’esordio della minirassegna di cabaret, con appuntamento infrasettimanale al giovedì sera: tra gli ospiti Nando Timoteo, Stefano Chiodaroli.

A dicembre sarà poi la volta della rassegna di Prosa, che proporrà quattro recite all’insegna della commedia: “Divorzio all’italiana”, le “Follie parigine” a gennaio, poi “Maionese” a febbraio, per chiudere infine “Andy e Norman”, un vecchio classico di Neil Simon.

Quarta rassegna, ultima a partire, quella musicale: cinque concerti domenicali, dal 21 dicembre, orario da aperitivo, in continuità un po’ con la proposta degli scorsi due anni, spiegava a luglio Marco Negri di Melarido. Appuntamenti a tema natalizio, jazz di New Orleans, vintage, popolare del Sud Italia, folk irlandese. Tutte le date le trovate sul sito del teatro, che quest’anno è teatrodelpopologallarate.com