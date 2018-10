Teatro pieno per lo spettacolo della Fondazione Ascoli

Teatro di Varese pieno ieri sera, sabato, per un concerto che ha registrato la numerosissima partecipazione di pubblico dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Giacomo Ascoli. ormai divenuta un tradizionale appuntamento annuale per il territorio.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con Lions Club International Distretto 108 lb1, Associazione Nazionale Carabinieri- sezione di Varese e ANBIMA Delegazione di Varese, per promuovere la raccolta fondi per la ristrutturazione e ampliamento del Day Center pediatrico e oncoematologico pediatrico “Giacomo Ascoli” dell’Ospedale del Ponte, che accoglie i piccoli pazienti della provincia di Varese.

La serata ha visto protagonisti sul palco gli “Ensemble de Saxophones”, gruppo diretto da Giuseppina Levato e nato all’interno del Liceo “Malipiero” di Varese dalla convinzione che fare musica insieme il prima possibile sia di fondamentale importanza per la crescita musicale e umana di ogni allievo, e la “Banda MAM ” dei ragazzi di Morazzone, diretto di Stefano Zanrosso.