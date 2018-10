Il Tennis Club Gallarate ospita l’Italian Whhelchair Tennis Tour

Dal 25 al 28 ottobre il Tennis Club Gallarate ospiterà sui suoi campi in terra rossa il Master finale del Circuito Lab 3.11, facente parte dell’Italian Wheelchair Tennis Tour 2018. I migliori otto giocatori della classifica open e i migliori quattro della classifica quad si sfideranno per ottenere il titolo di campione assoluto del circuito, ma non solo: la manifestazione avrà inoltre un montepremi di 1500 euro a impreziosire ulteriormente il prestigio della vittoria.

L’evento, interamente sponsorizzato da Fideuram e patrocinato dal Comune di Gallarate, è stato fortemente voluto dal Consiglio del Circolo, da tempo impegnato in iniziative atte a sensibilizzare realtà sportive differenti da quelle a cui si è convenzionalmente abituati. E in questo senso fa fede l’esempio di Special Olympics, l’evento internazionale ospitato lo scorso anno a Varese e provincia.

La direzione del torneo è affidata a Fortunato Di Fronzo, che coadiuverà il giudice arbitro Alessandro Ceccarelli nei quattro giorni di torneo. Gli spostamenti durante il torneo saranno invece assicurati dai volontari di Auser Insieme, a disposizione degli atleti per tutta la giornata.

Il torneo è accompagnato anche da eventi collaterali: sabato 27 ottobre al ristorante del Tennis Club sarà proiettato il docufilm di Riccardo Barlaam “I pesci combattenti“, che racconta la storia di sette nuotatori paralimpici, seguiti nell’arco di un anno, attraverso gli allenamenti e i sacrifici verso Rio 2016. Saranno presenti anche alcuni atleti paralimpici.

Domenica 28 ottobre, il giorno della finale del torneo, saranno anche presenti le telecamere di Supertennis, il canale della Federazione Italiana Tennis.