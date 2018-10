Tentativo di furto al palaghiaccio di Varese: solo un tentativo, concluso con qualche danno.

È successo nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 ottobre.

«Hanno danneggiato il locale cassa, è il massimo che potevano fare visto che non c’è niente da rubare» spiega Matteo Cesarini, presidente di Varese Killer Bees, gestore dell’impianto. Proprio per evitare il ripetersi di furti di questo tipo, era stata usata anche una minima accortezza: «Lasciamo sempre i cassetti della cassa aperti, perché si veda anche da fuori che non ci sono neppure le monetine».

«È la seconda volta, era già successo quattro anni fa» continua Cesarini. Per questa volta è andata, qualche danno e poco più. L’episodio finisce quasi ad essere un avvertimento a futuri, aspiranti ladri: di notte al palaghiaccio non si trova nulla di valore.