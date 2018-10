Tentativo di furto e incendio nella zona artigianale di Ferno

Tentativo di furto e successivo incendio a Ferno.

(foto d’archivio)

È avvenuto nella serata di giovedì, i pompieri sono arrivati (intorno alle 22.30) per spegnere le fiamme che interessavano materiale di scarto (vecchie gomme, cartoni etc) posto sotto una tettoia in legno di un’azienda di via dell’Artigianato, appena fuori dalla sede una cooperativa sociale che conduce progetti d’impiego per soggetti svantaggiati.

Durante il sopralluogo i carabinieri hanno intanto accertato che nel parcheggio antistante si trovava parcheggiata una autovettura con il finestrino anteriore sinistro danneggiato. Sia il proprietario dell’autovettura sia il presidente della società cooperativa hanno dichiarato di non aver subito minacce in passato.

Il danno complessivo, di lieve entità, risulta da quantificare. La prima ricostruzione sembra indicare che i malviventi abbiano dapprima tentato di rubare la vettura e successivamente, probabilmente gettando un mozzicone di sigaretta nella catasta del materiale di scarto.

SIncnono in corso ulteriori accertamenti.