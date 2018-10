“Thinking Varese”, ospiti Gianandrea Barreca e Mirko Paletti

Continuano gli appuntamenti con “Thinking Varese. Il valore della committenza in architettura”, evento a cura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese. Il prossimo evento è in programma per mercoledì 24 ottobre, alle 21, al FAI-Villa e Collezione Panza di Varese. Ospiti e relatori: Gianandrea Barreca (Barreca & La Varra), Mirko Paletti (Filcasa). Modera: Chiara Maranzana.

Gianandrea Barreca (Barreca & La Varra)

Architetto, nato a Genova (1969). Esperto in progettazione edilizia ed architettonica, con particolare riguardo ai temi morfologici e compositivi del progetto di architettura, sempre relazionati ai rapporti con il contesto, la sostenibilità e gli elementi naturali. Dal 2004 collabora con la Domus Academy di Milano, scuola post laurea di II livello, parte delle Laureate International Universities; dal 2006 al 2012 è stato Direttore del Master in Urban Vision and Architectural Design, e dal 2013 è Scientific Advisor del Design Cluster. Dal gennaio 2015 fa parte del prestigioso Domus Academy Metaphysical Club, che coinvolge alcune tra le personalità più importanti e innovative del mondo culturale internazionale. Dal 2009 è docente a contratto in composizione architettonica alla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova, e dal 2015 all’Italian-Chinese Curriculum della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia. Dal 1998 al 2004 è stato responsabile del seminario itinerante di progettazione Villard dell’Università di Genova. Nel 2014 è responsabile per due semestri del programma “Pre-Pro” alla Syracuse University di Firenze.

Nel 1993 è uno dei soci fondatori di Gruppo a12, con il quale promuove e realizza seminari, ricerche, mostre, installazioni sulla condizione urbana contemporanea ed in particolare sulle relazioni tra contesto urbano ed arte pubblica. Gruppo a12 ha realizzato ed esposto lavori per: Zkm di Karlsruhe 1999, 7° e 9° e 11° Biennale di architettura di Venezia, Biennale di Arte Contemporanea di Lubiana 2000, Museo PS1 di New York 2001, Cca di Kitakyushu Giappone 2002, Biennale di Arte di Shanghai 2002, 50° edizione della Biennale di Arte di Venezia 2003, Museo Kroller-Muller a Otterlo Olanda 2004, Biennale di Arte di Istanbul 2005, Biennale di Busan (Corea del Sud) 2006, Barbican Gallery a Londra 2009, Museo MaGa Gallarate 2012, la Triennale di Milano 2014. Ha collaborato per lungo tempo per allestimenti e lavori di ricerca con Pittimmagine Discovery. Inizia la sua attività professionale nel 1995 e nel 1999, con Giovanni La Varra e Stefano Boeri, fonda Boeri Studio.

Nel gennaio 2008 insieme a Giovanni La Varra dà vita allo studio professionale Barreca & La Varra con sede a Milano, e da allora lavorano insieme su progetti di architettura e masterplan in Italia e all’estero. Hanno realizzato il Bosco Verticale e il nuovo Headquarter Siemens a Milano, la Villa Mediterranée a Marsiglia, l’hotel Misheel Expo a Ulan Bator in Mongolia, The Office a Muscat in Oman. I loro edifici hanno vinto importanti premi quali l’International Highrise Award (Francoforte 2014), il Best Tall Building Worldwide Award (Chicago 2015), il German Design Award (Francoforte 2018) e il RIBA Award for International Excellence (Londra 2018). Nel 2019 inizieranno la costruzione del nuovo Policlinico di Milano.

Gianandrea Barreca è inoltre curatore di diverse pubblicazioni che raccolgono lavori e ricerche svolte con la Domus Academy, come Canton Ticino: territory of a new modernity (3 edizioni) e New water anthropology, una raccolta di studi sulla relazione tra architettura e acqua, tema di particolare interesse nelle sue attività di ricerca e progetto.

Nel 2012 ha pubblicato con Giovanni La Varra “Barreca & La Varra – Questioni di facciata”, a cura di Moreno Gentili per Skira.