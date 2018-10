Torna “Apri l’occhio”, le gite di Varese 2.0 per cittadini consapevoli

Quattro date, a partire dal 27 ottobre per scoprire meglio dei luoghi della città di cui “si parla”, per progetti o iniziative: e la seconda edizione di “Apri l’occhio” la serie di “gite” per cittadini che vogliono diventare più consapevoli, organizzate nei luoghi di cui si parla in consiglio comunale.

«Un modo per fare della vera democrazia partecipata con i cittadini, per rendersi conto davvero dei luoghi che saranno oggetto di provvedimenti comunali, o che sono in discussione nella città – spiega Daniele Zanzi, che di Varese 2.0 – è l’esponente più di punta, nel suo ruolo di Vicesindaco e leader del gruppo – Come è già successo nelle iniziative passate, quando abbiamo scoperto la serra d villa Toeplitz, cui dovevano essere destinati 150mila dei 300mila euro previsti, e che praticamente nessuno sapeva nemmeno dove fosse collocata».

«L’iniziativa è nata innanzitutto dalla necessità di “dare un occhio” a quello che poi sarebbe stato oggetto di votazione in consiglio comunale, per poter poi votare più consapevolmente – ha spiegato la consigliera comunale espressione del movimento, Elena Baratelli – Si è però rivelata in realtà ancora più importante: mi sono accorta per esempio che in consiglio comunale non sempre i consiglieri conoscono i luoghi che stanno votando. E la presenza di cittadini in quegli incontri ha arricchito sensibilmente la conoscenza del luogo e delle sue problematiche»

GLI APPUNTAMENTI

La prima tappa della nuova stagione di “gite di cittadinanza attiva” sarà il 27 ottobre al sacro Monte: «In questa occasione vogliamo incontrare chi vive sul campo l’esperienza del borgo, chi si attiva per operare al Sacro Monte – spiega Chicco Colombo, che spiega le iniziative in rappresentanza del movimento civico – per questo una volta lì incontreremo associazioni e attività commerciali»

La seconda tappa sarà il 10 novembre a Villa Augusta: «Ritorniamo a villa Augusta per tornare a parlare di parchi varesini: perchè dobbiamo mantenere alto l’interesse sulla città giardino, e domandarci volta per volta se lo sia ancora».

Il 17 novembre “Apri l’occhio” sarà alla biblioteca dei ragazzi in via Cairoli: «Quella della biblioteca dei ragazzi, per esempio, è una spina nel fianco della città – continua Colombo – Non è possibile che la biblioteca ragazzi della città giardino sia sotto un portico in una via decentrata».

Il 24 novembre infine, l’appuntamento è a villa Baragiola: «Andremo a osservare un sito importante, che ha tra le sue realtà anche il museo tattile, che soffrono. L’amministrazione, nel loro caso, non ha ancora dato loro la conferma della possibilità al museo di rimanere in quella sede, cosa che impedisce delle progettualità a lungo periodo».

Tutti gli incontri partiranno alle 15 con ritrovo all’ingresso delle strutture: per informazioni ci si può rivolgere alla pagina facebook di Varese 2.0

L’ASSEMBLEA DI VARESE 2.0 VENERDì 26 OTTOBRE

Durante la presentazione delle nuove tappe di “Apri l’Occhio” è stata comunicata anche la data per la nuova assemblea del movimento civico: sarà venerdì 26 ottobre, alle 21, nella consueta sede di Casciago, presso la sala della biblioteca civica in piazza Alcide De Gasperi: a comunicarlo è stato il presidente di Varese 2.0 Angelo del Corso.