Tornano i posti dei cari estinti: nuovi loculi nel Cimitero di Belforte

I lavori per l’ampliamento del Cimitero di viale Belforte si sono conclusi e sono stati realizzati 200 nuovi colombari e oltre 2000 ossari.

Una notizia importante, perchè da oggi sarà possibile ricollocare i feretri che sino ad oggi erano stati costretti a “traslocare provvisoriamente” in altri cimiteri in attesa del termine dei lavori.

Inoltre come previsto dal regolamento cimiteriale comunale, sarà possibile spostare, su richiesta, da un sepolcro esistente a quelli nuovi. Per gestire questa fase di passaggio, l’Ufficio Amministrativo Cimiteriale ha disposto un avviso pubblico per i parenti che intendono spostare il defunto nel nuovo settore realizzato nel Cimitero di Belforte.

L’istanza dovrà essere presentata con la compilazione dell’apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Varese o presso l’Ufficio Amministrativo Cimiteriale del Comune di Varese e potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, via pec all’indirizzo protocollo@comune.varese. legalmail.it oppure a mezzo raccomandata ai servizi cimiteriali del Comune di Varese entro il 19 novembre 2018. Anche coloro che le domande pervenute dopo il 19 novembre verranno prese in considerazione ed esaudite una volta esaurita la precedente graduatoria.

Restano invariate le tariffe per il rilascio delle concessioni cimiteriali.

Per informazioni: http://www.comune.varese.it/ avvisi-cimiteriali. La modulistica sarà disponibile presso l’ufficio cimiteriale del Comune in via Sacco, 5 o presso del Cimitero di Belforte.