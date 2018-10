Colpito un tubo del gas in via Magenta, caos in centro

E’ successo di nuovo, dopo la rottura del tubo dell’acqua in via Avegno; poco dopo le 10 di mattina di venerdì 19 ottobre un tubo del gas è stato colpito durante i lavori dei cantieri per la posa della fibra ottica di OpenFiber.

Non in una via qualunque, ma una di quelle “cruciali” nel centro città: via Magenta, all’altezza dell’ex area di servizio Agip, a pochi metri dalla Caserma Garibaldi e piazza Repubblica.

Per un’ora quel tratto di via è stata completamente bloccata: sul posto la polizia locale di Varese, i vigili del fuoco e i tecnici Aspem. A partire da poco dopo le 11 è stato ripristinato un senso unico alternato.

Pwer le 11.30 circa il danno era stato riparato e òa situazione è ritornata normale sul cantiere.