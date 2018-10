Il trasferimento della farmacia? “In primavera. Scelta ben valutata, con un’ottica strategica”

Martedì mattina l’amministratore di Cms Paolo Rolandi ha citato su Facebook l’ex allenatore della Spagna Julen Lopetegui: “Non abbiate timore di fare delle scelte!”. E sulle farmacie comunali a Cassano la scelta è compiuta: «Il trasferimento si farà nella prossima primavera» spiega il sindaco Nicola Poliseno.

La chiusura della farmacia di piazza don Spina e il trasferimento nel complesso commerciale sulla strada per Oggiona Santo Stefano è contestata da diverse voci: da un attivo comitato, dai Cinque Stelle, dal Pd, dalla lista civica In Movimento per Cassano. Ma Poliseno è convinto delle ragioni, spiegate in questi mesi: «Ogni scelta Cda viene concordata dall’amministrazione. il percorso è avviato, ci saranno altre occasioni di confronto, so che è un argomento importante» dice il primo cittadino..

«È però importante capire tutto il ragionamento, non solo aspetto più semplice che è il trasferimento. Io devo ragionare sul lungo periodo: la scelta difficile di oggi guarda lontano, serve a mettere in sicurezza il sistema farmacie in un panorama cassanese che vedrà anche l’arrivo di un nuovo punto farmacia che non è ancora aperto. Mentre il posizionamento guarda alle aree territoriali scoperte, quella nord e Soiano. Mentre Cassano San Giulio ce ne sono appunto due, la comunale e quella privata».

Poliseno parla di una decisione «frutto di lavoro di monitoraggio di due anni». E di un’analisi del contesto: «nella zona Nord abitano ad esempio mille cittadini over 65, mentre in zona San Giulio sono solo seicento, “coperti” appunto fra un altro punto vendita privato».

Poliseno invita a guardare anche all’insieme di Cms: «In un contesto in cui si denunciano spesso sprechi e debiti delle società pubbliche, noi abbiamo la fortuna di avere azienda che funziona e genera benefici per il Comune». Il trasferimento viene considerato un investimento che porterà benefici: «La farmacia presso la Coop ha consentito di aumentare il fatturato, con l’ assunzione di una persona in più e accordo sindacale che garantisce l’apertura domenicale. Con la farmacia al Tigros lavoriamo per avere orari più ampi e in prospettiva un posto di lavoro in più».