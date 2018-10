Tre Valli Varesine: si rinforza l’assistenza sanitaria grazie al Beccaria

Sbucciature, lesioni, ematomi. In una gara ciclistica la caduta è sempre un evento da mettere in conto. Se poi diventa di gruppo, gli effetti rischiano di essere problematici.

Per evitare che piccole ferite si trasformino in un grande problema per il pronto soccorso dell’ospedale, in occasione della 98esima edizione della Tre Valli varesine e della Gran Fondo, il Centro Polispecialistico Beccaria , in collaborazione con l’associazione “Il tuo infermiere di famiglia”, metterà a disposizione il proprio personale per alleviare il lavoro di soccorso del 118.

Per la Gran Fondo di domenica 7 ottobre ci sarà con un punto di primo intervento in piazza Repubblica dedicato agli atleti: «Con il nostro intervento – racconta Gioacchino Costa responsabile de “Il tuo infermiere di famiglia” – risolviamo piccoli problemi che, altrimenti, andrebbero a intasare il pronto soccorso. Arriviamo a tutte le ferite superficiali dove non occorre la supervisione di un medico o un esame diagnostico».

Il servizio verrà svolto in collaborazione con il Centro Polispecialistico Beccaria di Varese che, per l’edizione 2018 della Tre Valli che si terrà martedì 9 ottobre, scenderà in campo anche con un medico e due infermieri per dare assistenza ai ciclisti nel suo poliambutario di via Marrone 2 (angolo via Corridoni), situato proprio lungo il tracciato: «Il centro Beccaria è una realtà storica per Varese, essendo nati nel 1976, per cui ci è sembrato naturale sostenere una manifestazione di lunga tradizione, così importante per la città. La nostra nuova sede inoltre è baricentrica rispetto al circuito professionistico e ciò ci ha portato, in accordo con la Binda e Renzo Oldani, a dare il nostro contributo a questa importante gara» spiega il dottor Claudio Pucci amministratore delegato del centro Polispecialistico.

In piazza Repubblica, l’infermiere di famiglia medicherà piccole escoriazioni, abrasioni, lesioni superficiali dei ciclisti non professionisti che affronteranno la Gran Fondo di domenica, mentre martedì 9 ottobre, saranno il medico e gli infermieri del Poliambulatorio a dare assistenza ai professionisti di concerto con i medici di gara della manifestazione dr. Carlo Guardascione e dr. Giulio Clerici (Presidente e Vice Presidente dei Medici Sportivi di Varese).

La collaborazione del Beccaria con la Tre Valli poggia proprio sul servizio infermieristico che garantisce personale qualificato in grado di assistere il paziente o nell’ambulatorio, che a breve aprirà proprio in via Marrone come punto di primissimo soccorso, per piccole ferite, bendaggi semplici o valutazioni, oppure a domicilio con una serie di servizi di alta professionalità come:

Prelievi del sangue e campioni biologici

Iniezioni intramuscolo/sottocute

Flebo

Medicazioni/Bendaggi semplici e complessi

Elettrocardiogramma basale

Holter cardiaco e/o pressorio

Applicazione e rimozione di cateteri

Il Beccaria si prepara a seguire la Tre Valli al fianco dei protagonisti.