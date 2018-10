Per trovare lavoro bisogna Vo.La.Re., al via la formazione per disoccupati

Al via il progetto Vo.La.Re. per la formazione gratuita a persone disoccupate. Il Comune di Parabiago e Fondazione Prioritalia, in partnership con AFOL Ovest Legnano, Villa Corvini e la Onlus Golfini Rossi, avviano un progetto di formazione gratuita in aula che mira al contrasto della disoccupazione con la finalità di migliorare le capacità di reinserimento lavorativo dei soggetti fruitori. Entro le ore 12:00 del 9 novembre 2018 sarà possibile presentare domanda presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Parabiago in Villa Corvini, via Santa Maria, 27 oppure tramite mail all’indirizzo volare@villacorvini.org

“L’ente comunale ha il vantaggio di conoscere il territorio e le sue peculiarità -afferma l’Assessore Diego Scalvini- pertanto può mettere in campo azioni di rete mirate per sostenere i disoccupati nella ricerca di un impiego. Parte da qui la sfida del progetto Vo.La.Re. che intende fornire una formazione gratuita pensata su misura al target dei partecipanti, siano essi giovani, laureati o adulti fuoriusciti dal mondo del lavoro. La novità che abbiamo accolto favorevolmente rispetto ad altre proposte già esistenti, è la disponibilità di relatori di alto profilo professionale attraverso la partnership con la Fondazione Prioritalia. Indispensabile anche il ruolo di Afol Ovest Legnano da sempre impegnata in politiche del lavoro attive sul territorio dell’Alto Milanese. L’obiettivo che ci diamo è quello di sostenere i disoccupati nella ricerca del lavoro con uno sguardo alla domanda e ai bisogni delle realtà imprenditoriali del territorio.”

Il progetto è rivolto ai residenti dell’Alto Milanese (con priorità verso i residenti del Comune di Parabiago) tra i 18 e i 65 anni di età, che abbiano uno stato di disoccupazione o siano inoccupati con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). La partecipazione al percorso formativo è per un numero limitato di iscritti, pertanto si richiede ai partecipanti di affrontare il corso seriamente, con impegno e responsabilità.

Il progetto prevede la costruzione di un percorso formativo e la formazione. Ai partecipanti saranno somministrati contenuti e strumenti didattici, teorici e operativi su tematiche come la stesura del curriculum vitae; come affrontare un colloquio di lavoro; tecniche e strumenti di ricerca del lavoro; la ricerca attiva nel territorio. Per informazioni in merito contattare l’Ufficio Informagiovani presso Villa Corvini.

Qui i moduli