Truccatrici tra le corsie, il make up è un regalo

Continuano a riscuotere successo le iniziative dedicate alla bellezza organizzate a Iper in occasione del suo 30esimo compleanno. Lunedì tra le corsie erano infatti presenti una coppia di truccatrici del negozio Nails & Beauty per offrire una seduta di make up a tutte le clienti.

E sono state tante quelle che sono passate, allungando i tempi della spesa ma tornando a casa truccate di tutto punto.

Continua così ad arricchirsi il programma di eventi per i 30 anni di Iper a Varese che tra degustazioni, incontri ed eventi dedicati a salute e bellezza sta sorprendendo i clienti del centro ogni giorno per cinque settimane (qui trovate tutto quello che è successo fino ad oggi). Ecco tutti i prossimi appuntamenti

Questa settimana

Giovedì 25 ottobre dalle 10.00 alle 12.00

Mani in pasta! Gli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Pellico di Vedano Olona, con la guida dei maestri panettieri di Iper e dell’Associazione panificatori di Varese, impareranno l’arte della panificazione.

Venerdì 26 ottobre dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30

La nostra Cantinetta si anima di aromi e di esperti sommelier della Associazione Italiana Sommelier, per proporvi la degustazione guidata di una selezione di pregiati vini bianchi.

Sabato 27 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30

Quanti sapori da scoprire nella nostra pescheria! Vi aspettiamo per la degustazione guidata Bonta Senza Tempo a base di pesce fresco. Sarà come una gita al mare.

Domenica 28 ottobre dalle 10.00 alle 18.00

È l’OcktoberFest di Varese! Vi aspettiamo nel nostro punto vendita, in compagnia delle birre Carlsberg, per una degustazione speciale di birre.

Dal 29 ottobre all’1 novembre

Lunedì 29 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Decorare che passione ! I fioristi di Fiorucci Fiori presenteranno un corso di confezionamento utilizzando materiali fommy.

Martedì 30 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.15

Mani in pasta! Gli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Pellico di Vedano Olona e della scuola Mons. Manfredini di Varese, con la guida dei maestri panettieri di Iper e della Associazione panificatori di Varese, impareranno l’arte della panificazione.

Mercoledì 31 ottobre dalle 10.30 alle 18.30

È Halloween! Portate i vostri bambini in profumeria, le nostre truccatrici sono a disposizione per uno speciale truccabimbi. Il divertimento è assicurato!

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Piccoli cuochi crescono! Gli alunni dell’Istituto CFP di Varese prepareranno con il nostro chef alcuni piatti casalinghi da degustare.

Giovedì 1 novembre dalle 10.30 alle 18.30

Novembre: tempo di bontà. Cercate le nostre hostess, vi offriranno castagne, zucchero filato e pop corn