Per un Corpo europeo di solidarietà più locale, in Europa accolto il testo di Bianchi

Migliorare la proposta della Commissione Ue per creare il Corpo europeo di solidarietà, mettendo l’accento su una dimensione locale più forte: questo il contenuto del parere adottato dai membri della commissione sulla politica sociale del Comitato delle Regioni europee (CdR), l’assemblea Ue dove sono rappresentati le Regioni e gli enti locali.

“È cruciale che i progetti di volontariato incontrino i bisogni e le richieste delle comunità locali e devono rappresentare per questo un importante criterio per l’ammissibilità dei progetti”, ha spiegato il relatore del testo, il deputato e sindaco di Morazzone e membro del CdR Matteo Bianchi.

Un’altra importante proposta presente nel testo riguarda la nuova strategia europea per la gioventù per il periodo 2019-2027, che propone l’istituzione di un nuovo coordinatore Ue per la gioventù per dare voce ai giovani nell’elaborazione delle politiche comunitarie. “Dato che il nuovo coordinatore Ue per i giovani non potrà essere in contatto con tutte le regioni europee – spiega Bianchi – propongo di organizzare riunioni periodiche tra il CdR e il coordinatore Ue per i giovani in modo da instaurare una cooperazione strutturale tra questa nuova figura” e il Comitato, “che si farà portavoce di tutte le esigenze sociali a livello locale e regionale in materia di politiche giovanili”.

Il parere sarà adottato in via definitiva nella plenaria del CdR a dicembre.