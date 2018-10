E’ un italiano di 48 anni il motociclista deceduto a Cademario

(immagine di repertorio)

La Polizia cantonale comunica di aver identificato la persona deceduta nell’incidente ieri pomeriggio sulla strada cantonale di Cademario.

Si tratta di un cittadino italiano 48enne di cui non sono state rese note le generalità.

L’uomo era a bordo di uno scooter e stava effettuando un sorpasso quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, restando schiacciato dalle ruote di un mezzo dell’Autopostale. Quando i soccorsi sono arrivati l’uomo era già deceduto.

Sul posto per le operazione di soccorso sono giunti in un secondo tempo pure i Pompieri di Lugano ed il Care Team per il supporto psicologico.